Poljčane: še lahko donirate za Lano in Luka

V Poljčanah še do 16. junija poteka dobrodelna akcija. Pred tednom dni se je šolsko igrišče spremenilo v živahno prizorišče prireditve Poljčane tečejo za dober namen. Dogodek sta četrto leto zapored organizirala Bogomir Dolenc in športno društvo EMI. Tam so pripravili športne, zabavne, glasbene in družabne vsebine za otroke in tudi za odrasle.

Čeprav so tiste dni nad našimi kraji temni oblaki pretili z neurji, pa je bilo na dan prireditve v Poljčanah vreme naklonjeno obiskovalcem. Bilo je odlično. Udeležba velika, vzdušje pa zelo pozitivno. Center za krepitev zdravja je predstavil svoje vsebine, učenke in učenci OŠ Poljčane so pekli palačinke in jih ponujali obiskovalcem, nastopil je DJ in šolski band, pripravili so animacijski program za otroke … Predvsem pa gibanje, rekreacija, tek (vsakdo je odtekel toliko krogov, kolikor je želel) in druženje je povezalo številne udeležence. Startnino v obliki prostovoljnega prispevka pa so v celoti namenili za pomoč pri terapijah in rehabilitacijah desetletnemu Luki Brajlihu in štiriletni Lani Bračič.

Še lahko donirate

»Na dogodku se je zbralo 5.232 evrov. Na pobudo poljčanske osnovne šole so organizirali akcijo zbiranja odpadnega papirja, katere izkupiček bo prav tako namenjen Luku in Lani, prav tako še vse do 16. junija zbiramo tudi donacije podjetij,« je sporočil Bogomir Dolenc. (B. Petelinšek, Foto: športno društvo E.M.I.)