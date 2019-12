Poljčane: Pomagajmo Luki!

Luka Brajlih ima cerebralno paralizo, a so njegovi dnevi polni nalezljivega smeha. V to smo se prepričali med obiskom na Stanovskem pri Poljčanah, kjer Luka živi s svojo ljubečo družino.

Luka ima spastično tetraplegično cerebralno paralizo 4. stopnje od petih možnih. »Niti štiri mesece še ni dopolnil, ko je naš Luka začel dobivati močne trebušne krče, zato smo hitro poiskali zdravniško pomoč. Napotili so ga v bolnišnico, kjer so mu postavili diagnozo Westov sindrom, to je redka oblika epilepsije,« se spominja zelo stresnega obdobja Lukova mamica Mihela. Dobil je zelo močna zdravila in epileptični napadi so po nekaj mesecih izzveneli, a so pustili poškodbo na možganih. »Najhuje je, ker smo starši takšnih otrok bolj ali manj prepuščeni samim sebi. Doživljamo pa hude psihične stiske. Gre za tako specifična obolenja, da nam niti zdravniki ne vedo povedati, kako bo z otrokom čez mesec, leto ali dve,« dodaja. Luka ne hodi, ne govori, tudi sedeti samostojno še ne more. Sporazumeva se s slikami in znaki, a njegovi najbližji se z njim sporazumevajo brez težav, saj takoj prepoznajo vsak njegovo hotenje. V vrtcu v Poljčanah zanj skrbi spremljevalka, ki je ves čas z njim.

Lukova rehabilitacija predstavlja družini že nekaj let precejšen strošek. Sami več ne zmorejo plačevati vseh terapij. Za napredek pa je še kako pomembno, da jih Luka izvaja redno oziroma dosledno. Zato je vsak evro še kako dragocen in dobrodošel.

Imeti otroka s posebnimi potrebami sicer zahteva izjemno predanost, nemalokrat je naporno, priznavata Mihela in Aleš. “Toda Luka je tudi svojevrstno darilo. Naučil nas je, kaj zares šteje v življenju. Ko bi vedeli, kako zelo nas radosti vsak Lukov napredek v njegovem razvoju! To so za nekoga morda minimalne spremembe, a za nas so ogromne in neprecenljive. Vsaka izboljšava, pa če je še tako majhna, nas navdaja z upanjem, da je marsikaj mogoče. Več kot smo mislili sprva. Zato si tega upanja ne pustimo vzeti. Luka je naša motivacija, središče našega sveta. Verjamemo, da tudi našega Luko čaka lepa prihodnost,« poudarjata Lukova starša.

Za Luko lahko donirate na TRR: SI 56 0443 0000 0433 125, REFERENCA: SI00 83777946 NAMEN: Luka Brajlih. Zbran denar je v celoti namenjen za Lukove potrebe.