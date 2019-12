Poljčane: Moj mesar Jože z novo mesnico

Zadnji novembrski petek je Jože Škorjanec odprl novo mesnico v Poljčanah, kjer je sicer prisoten že več let, a doslej v najetih prostorih. V mesnici, ki se nahaja v samem središču Poljčan, bo podjetnik Jože Škorjanec ponujal široko paleto mesnih izdelkov in svoje proizvodnje, krušne izdelke in tudi vino.

»Pred enajstimi leti smo vzeli v najem lokal v Poljčanah, v katerem smo dobro delali. Seveda se ob tej priliki lastniku Alojzu Valandu zahvaljujem za dobro sodelovanje. Ko pa se je pokazala priložnost, da lahko dejavnost preselimo v svoje lastne prostore, smo to tudi storili. Ker so novi prostori precej večji, smo izkoristili priložnost in razširili dejavnost še na ponudbo enolončnic, slaščic, špecerije, delikatese in točenega vina Emino. Kar pa zadeva samo otvoritev, smo presegli vsa pričakovanja. Skratka odlično je bilo,« ob odprtju mesnice v Poljčanah pravi Škorjanec, ki ima mesnico tudi v Šmarju pri Jelšah.

Jože Škorjanec je sicer zelo ponosen, da mu je lani uspelo pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino registrirati izdelek Kozjanska klobasa. »Ta klobasa je narejena po starodavnem receptu iz domače knjige – starega zvezka, ki ga še vedno hranita oče in mama. Naša kozjanska klobasa je zaščiten izdelek, pripravljen na star tradicionalen način. Mi še vedno zakurimo pod klobasami bukovino in izdelek se dimi po principu stare, črne kuhinje. In prav zato smo jo zaščitili s patentom pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino in tega recepta ne sme nihče kopirati. Naše meso in mesni izdelki so vsi slovenskega porekla.« (J. S.)