Policisti sumijo, da je bil sinočnji požar pri gostilni v Spodnji Ložnici podtaknjen

Policisti sumijo, da je bil požar, ki je sinoči okrog 22.40 vzplamtel v leseni uti pri gostinskem lokalu v Spodnji Ložnici, podtaknjen. Ogenj je izbruhnil v enem od zabojnikov za smeti, ki so bili v uti. Popolnoma so zgoreli. Ogenj pa se je razširil še na uto ter na steno stavbe gostinskega lokala, nad katerim so tudi stanovanja oz. apartmaji. Med požarom so morali evakuirati 11 uporabnikov apartmajev. Policisti so danes opravili ogled kraja požara. Sumijo, da je neznani storilec ogenj v zabojniku podtaknil. Materialna škoda je ocenjena na okoli 15.000 evrov.

Voznik začetnik, brez izpita, alkoholiziran, zapeljal s ceste!



S Policijske uprave Maribor pa poročajo še o enem dogodku, ki se je na srečo zaključil brez hujših posledic: Danes ponoči okoli 2.45 je 19-letni voznik začetnik, ki so mu pred manj kot mesecem dni že odvzeli vozniško dovoljenje, povzročil prometno nesrečo. Zaradi neprilagojene hitrosti je v Slovenski Bistrici zapeljal s ceste in pristal v potoku. V vozilu je imel še dva sopotnika, vendar se v nesreči nihče ni poškodoval. Voznik je vozil pod vplivom alkohola, avto pa je bil označen z registrskima tablicama, ki ne pripadata temu vozilu.