Policisti na Rogli dobili pomoč s Hrvaške

Slovenskim policistom pri zagotavljanju varnosti na nekaterih slovenskih smučiščih že od leta 2013 pomagajo njihovi hrvaški kolegi. Za takšno sodelovanje so se odločili tudi letos, in sicer takoj po novoletnih praznikih, ko veliko hrvaških ljubiteljev smučanja šolske počitnice izkoristi za obisk slovenskih smučišč. Dva hrvaška policista bosta tako v Sloveniji še do 15. januarja, eden na Rogli in Kopah, drugi pa na območju Kranjske Gore in po potrebi še na nekaterih bližnjih gorenjskih smučiščih. Policisti na smučiščih v glavnem skrbijo za varnost. Smučarje opozarjajo, da se držijo reda in signalizacije. Če pride do nesreče, jo prav tako obravnavajo. V primeru lažjih poškodb so za to pristojni nadzorniki, za hujše, ki jih je na srečo zelo malo, pa morajo poskrbeti policisti. (Jure Mernik)

Foto: PU Celje