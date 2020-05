Policisti iščejo informacijo o tatovih na Cezlaku – tam so našli njihov avto in prikolico

Policisti skušajo s pomočjo javnosti priti na sled tatovom, ki so v začetku maja na Cezlaku odtujili večjo količino granitnih plošč zelenkaste barve. Nekaj dni kasneje pa so domnevno isti storilci skušali odtujiti tudi več predmetov iz skladišča ob cesti Cezlak – Pesek.

Prepoznate vozilo ali prikolico na fotografijah? Ste morda kje opazili take granitne plošče?

1 od 3

»Neznani storilci so v nedeljo, 3. maja, med polnočjo in 2. uro, z osebnim terenskim avtomobilom srebrne barve, na katerem so imeli pripeto dvoosno prikolico, skozi odklenjena vrata ograje pripeljali do podjetja v Cezlaku. Na prikolico so naložili in odtujili večjo količino izrezanih granitnih plošč, zelenkaste barve, dimenzij 60x30x1,5 cm (kakršne so tudi na fotografiji) in pobegnili.

Domnevno isti neznani storilci so v sredo, 6. maja, okoli ene ure, z osebnim avtomobilom Mitsubishi Space Wagon, na katerem so imeli pripeto dvoosno prikolico znamke Pongratz, pripeljali do skladišča podjetja ob lokalni cesti Cezlak-Pesek, občina Slovenska Bistrica. Tam so na prikolico z namenom odtujitve naložili več različnih predmetov v vrednosti okoli 10.000 evrov. Pri dejanju jih je opazil občan, zaradi česar so od tam peš zbežali, na kraju pa pustili opisano vozilo in prikolico.

Osebni avtomobil na fotografiji je odjavljen iz prometa, zato bi želeli policisti pridobiti informacije, kdo ga je uporabljal. Podobno želijo izvedeti za prikolico. Tudi granitne plošče so zelo specifične po barvi in niso domači proizvod, ampak uvoz iz Italije.

Če nam lahko nudite pomoč z informacijami, kdo je lastnik obeh vozil ali ju je uporabljal, prosimo pokličite na interventno telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.«