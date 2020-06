Poletno počitniško varstvo za otroke v Celju bo

Mestna občina Celje in I. osnovna šola Celje bosta tudi letos organizirali poletno počitniško varstvo, in sicer od 29. junija do 28. avgusta, med 6.00 in 16.30 uro.

Poletno počitniško varstvo bo namenjeno učencem od 1. do 5. razreda, ki obiskujejo osnovne šole v Mestni občini Celje in drugod. Poskrbljeno bo za prehrano, malico, kosilo in popoldansko malico ter zanimiv in pester program.

Prijava

Zaradi izrednih razmer, obsežne in zahtevne organizacije dela potrebujemo podatek o številu prijavljenih otrok, zato starše vljudno prosimo za informativno prijavo za vključitev otrok v poletno počitniško varstvo. Starši svoje otroke prijavijo tako, da izpolnijo prijavnico na spletni strani I. osnovne šole Celje: www.iosce.si/ppv. Končno prijavo za otroka bodo starši opravili potem, ko se bodo na podlagi izkazanega interesa odločili, ali bodo poletno počitniško varstvo letos izvedli.

Prispevek staršev

Ob delnem sofinanciranju Mestne občine Celje je predviden prispevek staršev za izvedbo varstva za otroke, ki obiskujejo osnovne šole v Mestni občini Celje: 14 evrov na dan, za otroke, ki obiskujejo osnovne šole izven Mestne občine Celje pa 16 evrov na dan. Cene se nekoliko razlikujejo pri prijavi več otrok iz družine. Starši bodo morali doplačati še različne vstopnine in prevoze, če se bodo za tovrstno ponudbo odločili.

Poletno počitniško varstvo bo organizirano le v primeru zadostnega števila prijav, vsi pa bodo morali upoštevati priporočila NIJZ.