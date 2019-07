V večji lonec nalijemo dve do tri skodelice vode. Dodamo skodelico sladkorja in mešanico zavremo. Med tem mešamo toliko časa, da se sladkor stopi. Nato mešanici dodamo eno žlico posušenih cvetov sivke ter vse skupaj odstavimo.

Pokrijemo in pustimo stati toliko časa, da se ohladi. Takrat mešanici dodamo sok 5 do 6 limon. Za nekaj časa postavimo v hladilnik, da se limonada res dobro ohladi, po želji dodamo še kakšno kocko ledu in dobro ohlajeno postrežemo.