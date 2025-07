Poletje v Žalcu poteka že vse od 21. junija in je trenutno v polnem zagonu. Do konca avgusta se bo tam zvrstilo okoli dvajset raznolikih dogodkov, kot so razstave, stand up nastopi, športni dogodki in podobno, organizatorji pa so prepričani, da bodo obiskovalce najbolj pritegnili koncerti, ki potekajo vsak petek v juliju na Šlandrovem trgu, Rally Doline zelenega zlata in KRIGL FEST pri Fontani piv, ki prihaja v Žalec v začetku avgusta. Foto: Rally Doline zelenega zlata | FB stran.