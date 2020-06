Pokoronsko srečanje starodobnikov v Celju

Na Ljubečni pri Celju so zadnji majski dan pripravili veliko srečanje starodobnih vozil, ki ga je organiziral Klub starodobnikov Celjski knezi. Klub starodobnih vozil Celjski knezi iz Celja so prvi vikend po sprostitvi ukrepov združevanja že izkoristili za začetek sezone.

Tokrat so se zbrali pred znanim lokalom na Ljubečni pri Celju, od koder so se nato odpeljali čez Ivenco do Ločice. Na ogled so postavili lepo urejene motorje in avtomobile iz nekih drugih časov. Zbralo se je več kot 35 starodobnih vozil, različnih znamk in obdobji.

Srečanja se je udeležilo tudi veliko ljubiteljev in mimoidočih, ki so z zanimanjem opazovali dogajanje in prevozna sredstva preteklega stoletja. Celjski knezi obljubljajo, da bodo še naprej skrbeli za ohranitev te dediščine in vabijo vse zainteresirane v svojo sredino.