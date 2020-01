Poklonili so se Pohorskemu bataljonu

Od padca Pohorskega bataljona je minilo 77 let. Krvavih dogodkov iz druge svetovne vojne so se včeraj tradicionalno spomnili pri Treh žebljih na Osankarici. Slavnostni govornik je bil tokrat minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo. Prireditve so se tudi letos udeležili še številni visoki predstavniki države, med njimi predsednik republike Borut Pahor in predsednik državnega zbora mag. Dejan Židan, ki sta, tako kot drugi predstavniki javnega in političnega življenja, položila vence pred spominsko obeležje padlim borcem Pohorskega bataljona.

Letošnji dogodek je nekoliko zasenčil prihod skupine uniformirancev, predstavnikov t. i. Štajerske varde. Policisti so vodjo varde Andreja Šiška aretirali in ga odpeljali na prestajanje zaporne kazni. (STA, J. M.)

Foto: Zavod za kulturo Slovenska Bistrica