Ob materinskem dnevu so se prejšnji teden pod okriljem Vrtca Rogaška Slatinaodvili štirje prisrčni dogodki. Slatinski enoti (Izvir in Potoček) sta imeli samostojni prireditvi, v Kostrivnici se je vrtec povezal s tamkajšnjo šolo, na Svetem Florijanu pa je podružnični šoli in vrtcu na pomoč priskočila še krajevna skupnost.

