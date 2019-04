Pohorska omleta

Sestavine za 2 osebi:

Testo

2 jajci

2 žlici sladkorja

2 žlici moke

Nadev

3 žlice jagodne marmelade

3 žlice kisle smetane

6 večjih jagod

žlička sladkorja v prahu

nekaj listkov sveže mete

lonček sladke smetane

Priprava:

korak:

Beljake stepemo v čvrst sneg, med stepanjem mu počasi dodajamo sladkor. Rumenjake penasto stepemo in pomešamo z malo stepenega beljaka, nato dodamo presejano moko. Z metlico narahlo premešamo in nežno vmešamo preostali sneg. Dobimo rahlo testo, ki ga vlijemo v okrogel pekač premera 25 cm, ki smo ga predhodno premazali z maslom in pomokali. Pečemo 15 minut v na 180 °C ogreti pečici.

korak:

Za nadev jagode narežemo na manjše koščke in jih zmešamo s sladkorjem v prahu ter drobno narezano meto. Pustimo stati, da se okusi malo povežejo. Stepemo sladko smetano ter pripravimo marmelado in kislo smetano.

korak:

Pečeno omleto stresemo na krožnik in počakamo, da se ohladi. Polovico omlete premažemo s kislo smetano in potresemo z jagodami. Drugo polovico premažemo z marmelado in jo zapognemo. Po vrhu potrosimo s sladkorjem v prahu in ob strani nabrizgamo stepeno smetano. V omleto lahko tudi odtisnemo vzorec z večjimi vročimi vilicami in takoj postrežemo.