Jubilejni 40. pohod po poteh Pohorskega bataljona je Planinsko društvo Zreče organiziralo danes. Organizatorji so pohodnike tudi tokrat iz Zreč z avtobusi odpeljali do koče na Pesku, od tam pa so se udeleženci dogodka peš podali proti Osankarici. Po vrnitvi v Zreče so v tamkajšnji športni dvorani pripravili še zaključno prireditev – tradicionalno z ansamblom Toti Štajerci.

