Pohodnik na Boču padel 20 metrov v globel

Danes popoldne je na Boču pohodnik padel okoli 20 metrov v globel. Gasilci PGD Poljčane so pomagali reševalcem pri oskrbi poškodovanca in ga prenesli do reševalnega vozila. Helikopter LPE ga je prepeljal v UKC Maribor. Na FB strani PGD Poljčane so zapisali, da so pri intervenciji sodelovali s 3 vozili in 23 gasilci.