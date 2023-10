Poharsko komedijo so si prvič ogledali v Zrečah, nocoj z Radiem Rogla v Rogaški Slatini

Je kir ke riku? Poharska komedija. Neuradno najbolj gledan slovenski film te jeseni so si minulo nedeljo prvič ogledali tudi v Zrečah.

Projekcijo v večnamenski dvorani Term Zreče so organizirali pri KUD Vladko Mohorič Zreče. Obe predstavi sta bili razprodani že kmalu zatem, ko je bilo mogoče kupiti vstopnice. Tudi ‘zreške premiere’ se je udeležil del filmske ekipe, v občinstvu pa smo videli tudi evropskega poslanca Milana Brgleza. Podrobneje o tem pišejo v novi številki NOVIC, ki bo izšla v četrtek.

To pa ni bila zadnja priložnost za ogled filma v tem kraju. Naslednji torek v Zreče namreč prihaja Štajerska turneja Poharske komedije z Radiem Rogla, ko predstavo pripravljamo v sodelovanju z Občino Zreče. Štajersko turnejo Poharske komedije so sicer začeli prejšnji torek v razprodanem Kinu Metropol v Celju, drevi nadaljujejo s predstavo v Rogaški Slatini, končali pa jo bodo novembra v (razprodani) dvorani DPD Svoboda v Slovenski Bistrici.

Filmski ustvarjalci pa se te dni pripravljajo še na petkovo veliko mariborsko premiero v kino središču Maribox, kjer so zaradi izjemnega zanimanja za dan premiere povsem razprodali že pet dvoran, pa tudi šesta je že skoraj polna. Vse kaže na sedmo. Kot so jim povedali v Mariboxu, se to še ni zgodilo nikoli. (NK)

1 od 9

Preberite tudi: