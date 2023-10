Poharska komedija sinoči napolnila sedem dvoran Mariboxa

Ni se še zgodilo, da bi kak film v enem dnevu napolnil sedem dvoran kino središča Maribox v Mariboru. Prav to je sinoči uspelo ustvarjalcem Poharske komedije, za kar so si prislužili posebno priznanje.

Samo v nekaj urah si je film v sedmih dvoranah ogledalo 1.437 gledalcev.

Režiserja Andrej Pratnemer in Denis Vengust zadovoljstva nad uspehom filma, ki so ga sprva nameravali predvajati v dveh ali treh dvoranah na Konjiškem, ne skrivata. »To, da rušimo rekorde, kamorkoli pridemo, si štejem v zelo veliko čast. Ljudje so film sprejeli za svojega, prepoznali, da smo ga naredili zanje, z veliko mero srčnosti in skromnosti,« je sporočil Pratnemer.

»Tako zanimanje za film je veliko presenečenje tudi za Maribox. Ne samo, da je to naš rekord po številu gledalcev na premieri slovenskega filma, to je največje število gledalcev kateregakoli filma na dan premiere,« je sinoči v eni izmed razprodanih dvoran povedal Stipe Jerić, direktor Mariboxa, ki je ustvarjalcem filma podelil posebno priznanje za ‘prvi slovenski film, ki si ga je v Mariboxu na dan premiere ogledalo 1.437 gledalcev’.

Ekipa je občinstvo pozdravila v vsaki dvorani posebej, besedo je duhovito usmerjal eden od igralcev, Aleš Mrzdovnik z Radia Rogla, ob tem so pripravili še pravo pohorsko doživetje; s traktorji, kolesom sreče in pogostitvijo.

V naslednjem tednu pa bodo film pripeljali znova v Zreče, v sklopu Štajerske turneje Poharske komedije z Radiem Rogla. Čeprav so bile vstopnice že davno razprodane, so jih 100 prihranili za naročnike lokalnega časopisa NOVICE.

