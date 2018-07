Od včeraj, 9. julija 2018, je pogrešana 91-letna Frančiška Kadilnik, stanovalka Lambrechtovega doma starejših v Slovenskih Konjicah.

Frančiška Kadilnik je včeraj popoldne, tako kot vsak dan, odšla na sprehod vendar se do danes še ni vrnila. Oblečena je bila tako kot na priloženi fotografiji, v temnejšo obleko in vijoličen suknjič. Obuta je v črne čevlje. Frančiška Kadilnik je visoka okoli 160 cm, sivolasa in ima paž frizuro.

Vse, ki ste jo opazili prosimo, da nam podatke sporočite na telefonsko številko Policijske postaje Slovenske Konjice 03 757 57 50 ali na telefonsko številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.