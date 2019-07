Pogrešan v Zbelovem z okolico: ste ga opazili?

Občanka je danes policiste obvestila, da je sinoči v Podpeči ob Dravinji, v bližini stanovanjske hiše, opazila parkirano osebno vozilo znamke Škoda Fabia in starejšega moškega, ki je deloval zmedeno in je peš odšel v smeri Zbelovega.

Danes zjutraj je ob vozilu našla dokumente na ime Alberto Ivić in korekcijska očala. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je omenjeni državljan Republike Avstrije in Republike Hrvaške. V Slovenijo je vstopil včeraj. Od doma v Avstriji je odšel pred približno tremi tedni.

74-letni Alberto Ivić je oblečen v majico s kratkimi rokavi rdeče barve, kratke hlače in obut v natikače.

Vse, ki so ga opazili, prosijo, da o tem obvestijo Policijsko postajo Slovenske Konjice – 03 757 57 50 oziroma na telefonsko številko 113 ali na anonimno številko Policije 080 12 00.