Pogrešajo 17-letno Zrečanko. Ste jo opazili?

Od petka zvečer pogrešajo 17-letno Barbaro Kumar iz Osredka pri Zrečah. Barbara je vitka in visoka okoli 160 cm. Ima svetlejše dolge lase.

Oblečena je v črne oprijete hlače, črn pulover in bundo vojaško zelene barve z rjavim krznom na ovratniku. Obuta je v rjave čevlje. Obstaja velika verjetnost, da sta pogrešana Barbara Kumar in pogrešani Luka Senkar skupaj.

Vse, ki ste Barbaro opazili ali karkoli veste o njenem izginotju prosijo, da to sporočite na telefonsko številko Policijske postaje Slovenske Konjice 03 757 57 50 ali na številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00.