Od petka popoldne pogrešajo 16-letno LEO JEVŠENAK, doma iz Brda 22 pri Slovenskih Konjicah. Pogrešana je visoka okrog 160 cm, ima temno rjave lase in rjave oči. Na levi roki ima tetovažo in narisane manjše ptiče. Nazadnje je bila videna v petek popoldne, v enem izmed gostinskih lokalov v Celju. Oblečena je bila v črno jakno in bele športne copate.

Vse, ki bi o Lei vedeli karkoli vedeli, naj pokličejo na 113.