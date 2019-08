Pogreb Tine Lesjak, zemljevid parkiršč

Občina Oplotnica in prostovoljno gasilsko društvo Oplotnica obveščata, da bodo žaro Tineta Lesjaka danes med 17.30 in 18.00 uro pripeljali s Keblja v farno cerkev Janeza Krstnika v Oplotnici, kjer bo sveta maša. Nato bodo zbrani Tineta pospremili do pokopališča.

Vse udeležence prosijo, da Tineta pričakajo pri cerkvi v Oplotnici, saj bo zaradi pričakovanega velikega obiska obremenjena logistika. V Oplotnici vas bodo pričakali reditelji in vas usmerili na parkirišča.

Zemljevid, kje je možno parkirati v Oplotnici: