Pogorišče v Galiciji: Hiša je uničena, a zbrana pomoč bo zadoščala za novo

Prva letošnja sobota za mladega, komaj 22-letnega Žana Kotnika iz Galicije pri Celju oziroma Žalcu ni bila srečna. Kot da bi se nadaljevalo lansko leto, ko se je za vedno poslovil od očeta, s tem pa je ostal brez staršev, saj mu je mati umrla že pred leti. Komaj trije meseci so minili, kar se oče po srčnem zastoju ni več prebudil. Zdaj je rdeči petelin uničil Žanovo domovanje, hišo, v kateri je poiskal svoj mir, ko se je vračal z dnevnih obveznosti in opravkov. Imel je tudi veliko sreče, kajti v trenutku, ko je zagorelo, je v hiši spal, a se je pravočasno rešil.

Zbudil ga je ropot

Bilo je zgodaj zjutraj, nekaj pred peto, ko nihče še ni bil buden. Žana je zbudilo glasno prasketanje zubljev in pokanje stekel. Ogenj je vzniknil v spodnjem delu objekta, po vsej verjetnosti zaradi kratkega stika na električni napeljavi. Možnosti ni bilo veliko. Čim prej se je moral rešiti. Stekel je na plano, spotoma je poklical gasilce, nato je odšel zbudit tudi sosede. Kmalu je na kraj dogodka prihitelo šest desetin gasilcev iz Žalca, Gotovelj, Zavrha, Pirešice, Ponikve, Ložnice, Dobriše vasi in Petrovč. Tri ure so potrebovali, da so stvari spravili pod nadzor.

Iz hotela v stanovanje

S tem je bila končana samo prva, najnujnejša faza reševanja. Nadaljevalo se je v žalskem zdravstvenem domu in na celjski urgenci, kajti vdihaval je strupene pline. Nato je bilo treba poskrbeti za namestitev mladega Galicijana, ki bi navkljub veliki nesreči, ki ga je doletela, vendarle želel ostati v domačem kraju. Čeprav bi se lahko nastanil pri sorodnikih v Velenju, se je za srečno pokazala njegova odločitev, ko je zavaroval objekt, saj mu pogodba zagotavlja namestitev v hotelu v primeru izgube domovanja. »Namestil sem se v celjski hotel Grande, potem mi je žalska občina zagotovila stanovanje, a se tja še nisem nastanil,« nam je povedal že z nekoliko vedrejšim glasom, saj je v času pogovora, teden dni po požaru, že vedel, da v nesreči ni ostal sam.

Hvaležen je

Že kmalu po uničujočem požaru je stekla široko zastavljena akcija zbiranja pomoči. Vanjo so se vključili v domači Krajevni skupnosti Galicija, Občina Žalec, na pomoč pa so priskočili tudi krajevna organizacija Rdečega križa, številni sokrajani in drugi z nesebično pomočjo, saj je bilo mladeniču treba priskrbeti najnujnejše potrebščine, ki mu jih je ogenj uničil, krajani so počistili tudi pogorišče. Kotnik je sicer še študent, trenutno dela v gostišču Grof na Vranskem, želel bi postati inženir živilstva in prehrane. Seveda ga ta hip najbolj zanima, kako si bo na novo uredil življenje in koliko bo potrebno, da bo vsakdanjik znova tekel po ustaljenih tirnicah. »Na to si ne znam odgovoriti. Kakor bo pokazal čas in ko se bo videlo, kako in kaj bo s hišo. Sem pa zelo zadovoljen, ko vidim, kako mi ljudje želijo pomagati. Hvaležen sem jim,« pove Žan.

Prispevki nad pričakovanji

Organizacije in odbor, ki pomagajo Žanu, so se s predstavniki gradbene stroke v petek sestali na lokaciji Žanove hiše. Ugotovljeno je bilo, da ni več primerna za bivanje in jo bo potrebno porušiti. »Dogovorjeno je bilo, da bodo poslopje podrli do prve plošče, okoliški obrtniki so pripravljeni odstopiti gradbeni material in tudi kaj brezplačno postoriti. Razmišljamo, da bi se morda dogovorili tako, da bi storitve ponudili brezplačno, material pa bi jim plačali iz zbranih sredstev pomoči,« nam je dejal sekretar žalskega območnega Rdečega križa Matjaž Črešnovar. Tudi sam je presenečen, koliko denarja se je nateklo v vsega nekaj dneh. Že po dveh dneh in pol so s prostovoljnimi prispevki (zbirajo jih tudi preko nacionalnega RK) zbrali 13.200 evrov, do petka (ob zaklj. redak.) pa jih je bilo že precej nad 17.000 evrov, kar vendarle kaže, da se bo nesrečna Žanova zgodba sčasoma dobro iztekla.

Bližje službi

Stanovanje v Šempetru v Savinjski dolini, ki mu ga je priskrbela Občina Žalec, je dobil za več mesecev z možnostjo podaljšanja. To mu vsekakor odgovarja, saj bo stanoval bližje svojega delovnega mesta. Pričakujejo, da bodo z medijsko odmevno akcijo v mesecu dni uspeli zbrati še okoli 20.000 evrov, dobrih 30 tisočakov bo primaknila še zavarovalnica. Znesek in še nekaj prispevkov v obliki materiala in dela bi tako moralo zadoščati za novo, verjetno nekoliko manjšo hiško, da se bo Žan lahko kar najhitreje vrnil v Galicijo.

Zbiranje pomoči

Za obnovo hiše Žana Kotnika bodo potrebni izvajalci, gradbeni material in finančna sredstva, ki jih občani lahko nakažejo na RKS – OZ Žalec, Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec, TRR: SI56 1010 0005 5598 261, sklic: SI00 2019-24214-2, koda: CHAR, namen: Pomoč Žanu Kotniku. Obvezna je navedba sklica. Donatorje bodo vsakodnevno objavljali.