Poezija iz Samovarja tokrat na spletu

Tradicionalna ruska čajanka Osrednje knjižnice Celje in Gimnazije Celje – Center bo letošnje leto posvečena pesnikom ruskega srebrnega veka, prvič pa bo izvedena v spletni različici.

Gre za tradicionalno glasbeno-literaren večer sedanjih in nekdanjih dijakov Gimnazije Celje – Center (GCC), ki bodo v četrtek v sodelovanju s kolegi s I. gimnazije v Celju in stalno partnerico Osrednjo knjižnico Celje pripravili Poezijo iz samovarja, ki so jo tokrat povezali v »Šopek verzov pesnikov ruskega srebrnega veka«/»БУКЕТ СТИХОТВОРЕНИЙ ПОЭТОВ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА». Prireditev bodo obiskovalci zaradi razmer v državi lahko spremljali izključno preko YouTube kanala Gimnazije Celje – Center in na Facebook strani GCC.

Predstavljajo poezijo karizmatičnih pesnikov

Mladi bodo z besedo v slovenščini in ruščini ter z glasbo predstavili poezijo karizmatičnih pesnikov t. i. ruskega srebrnega veka Sergeja A. Jesenina, Anne A. Ahmatove, Marine I. Cvetajeve, Valerija J. Brjusova, Aleksandra A. Bloka, Borisa L. Pasternaka idr., ob njej pa tudi poezijo njihovega sodobnika, našega pesnika Srečka Kosovela. Ob recitatorjih bodo nastopili tudi številni glasbeniki z GCC, pa Dekliški pevski zbor, Nonet GCC in FaVoZa, večer pa sta z mentorskim vodstvom povezali rusistki in slovenistki Darja Poglajen in Ana Metličar, za snemanje in montažo pa je poskrbel nekdanji dijak GCC Žan Žvižej.

Ob prireditvi bo že četrto leto zapored izšel tudi priložnostni koledar, ki je delo dijakov umetniške gimnazije likovne smeri na GCC, teden dni kasneje pa se mu bo pridružil še šolski koledar, ki je letošnje leto posvečen krovni vsebinski temi dogajanja na GCC – (Brez)mejno.