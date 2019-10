Podsreda: Cerjevič leta 2019 postal Franc Lupšina

V sklopu 20. Praznika kozjanskega jabolka so razglasili 11. Carjeviča leta. Komisija, ki je v letu 2019 ocenjevala 19 lastnikov travniških sadovnjakov na območju Kozjanskega regijskega parka, je največ točk namenila Francu Lupšini iz Hrastja ob Bistrici, ki si je tako prislužil naziv Carjevič leta 2019.

Komisija Kozjanskega parka na čelu z Adrijanom Černelčem že enajst let ocenjuje travniške sadovnjake in njihove lastnike, najskrbnejšemu lastniku pa ob Prazniku kozjanskega jabolka podelijo naziv Carjevič leta ter ga ustoličijo na sadjarskem prestolu.

Po besedah Černelča so v letu 2019 ocenjevali 19 lastnikov travniških sadovnjakov na območju Kozjanskega regijskega parka, največje število točk pa je zbral sadjar Franc Lupšina iz Hrastja ob Bistrici, ki si je tako prislužil naziv Carjevič leta 2019.

»Franc z družino kmetuje na kmetiji, ki je velika 15 hektarjev in usmerjena v sadjarsko, vinogradniško in živinorejsko pridelavo. Po domače pri Požegovih kmetujejo že več generacij. Gre za tradicionalno kmetijo na Kozjanskem, kjer sadovnjak in sadna drevesa v veliki meri obkrožajo kmetijo, posajeni pa so tudi v ‘Gurce’ in na ‘Ujčekovem’ bregu. Na kmetiji rastejo številna mogočnejša sadna drevesa, med katerimi prevladujejo hruške, ki nam govorijo, da je ekstenzivna pridelava sadja na kmetiji že tradicija. Pred pol stoletja je predstavljala glavni vir dohodka na kmetiji. Številna sadna drevesa so na kmetiji posadili po drugi svetovni vojni, vendar so jih zaradi propadanja nadomeščali s sajenjem novih. Nazadnje v letošnjem letu, kjer so na lokaciji, kjer je bil posajen vinograd, posadili nov travniški sadovnjak. Tudi ob poti na kmetijo in v njeni okolici so številna sadna drevesa, ki skupaj z razgibanim reliefom predstavljajo mozaik tradicionalne kozjanske krajine. Franc Lupšina je v naravo, sadna drevesa in sadje zaljubljen že iz otroštva. Ljubezen sta mu vzbudila stari oče in oče, katerima je pogostokrat pomagal pri sadjarskih opravilih. Tako med drugim na kmetiji rastejo sadna drevesa, ki si jih je sam vzgojil. Aktivno se je vključil tudi v izvajanje aktivnosti projekta Oživljanje travniških sadovnjakov v Kozjanskem parku. S svojim delom in načinom kmetovanja prispeva k ohranjanju narave, biotske raznovrstnosti in okolja. Je gospodar, ki zna s posebnim čutom opazovati naravo in vse okoli nje. V dokaz so mu številne najdbe, med njimi okamnine in fosili, ki jih je odkril v naravi. Pri ocenjevanju za naziv Carjevič je imel veliko vlogo tudi starejši travniški sadovnjak okoli domačije, ki je vrstno zelo pester in so v njem prisotne številne tradicionalne sorte. Številna sadna drevesa z dupli in gnezdilnicami imajo pomembno lego v prostoru in pomagajo vklopiti objekte kmetije v krajino. Ekološke niše v okolici in sadovnjaku, ki so naravi prijazno obdelane, dajejo možnost življenja številnim organizmom,« je ocenitev pojasnila komisija.

Francu Lupšini so tako v sklopu slavnostne otvoritve dvodnevnega dogajanja Praznika kozjanskega jabolka podelili priznanje za skrbno delo, trud in tudi vzpodbudo za nadaljnje vzdrževanje visokodebelnih sadnih dreves na kmetiji, v nadaljevanju pa so ga ob glasbeni spremljavi Godbe Orlica ter pevk La Vite, v družbi visokih gostov tudi ustoličili na sadjarskem prestolu. (Karmen Cvirn)