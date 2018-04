Podlog pod Bohorjem: krajan pri spravilu hlodovine smrtno ranjen

O hudi delovni nesreči s smrtnim izidom poročajo šentjurski policisti. Pred dnevi so krajanu Podloga pod Bohorjem pripeljali hlodovino. Lastnik je hlodovino s kotaljenjem skušal spraviti do drvarnice, a se je eden od hlodov zakotalil nanj. Kljub takojšnji pomoči je zvečer v bolnišnici umrl.

Več o minulem dogajanju na Šentjurskem:

Nasilje v družini

3. 4. 2018 je oškodovanka iz Dobrine obvestila policijo, da partner izvaja nasilje nad njo. Policisti so zbrali obvestila in ugotovili, da gre v danem primeru za kaznivo ravnanje, ki se preganja po uradni dolžnosti. Osumljencu so izrekli prepoved približevanja žrtvi. Ukrep je preiskovalni sodnik potrdil in podaljšal.

7. 4. 2018 so policisti znova intervenirali v Dobrini, kjer se je nasilno ravnanje osumljenca ponovilo, oškodovanka pa nasilja ni bila pripravljena več tolerirati. Policisti bodo zoper nasilneža podali kazensko ovadbo, prav tako pa so mu izrekli prepoved približevanja, ki jo je sodnik potrdil in ukrep prepovedi približevanja podaljšal.

Zasegli so mu vozilu

3. 4. 2018 je v večernih urah bil ustavljen voznik, ki je vozil z neveljavnim vozniškim dovoljenjem, saj je veljavnost zaradi zdravstvenih razlogov potekla. Vozilo mu je bilo zaseženo, srečal se bo s sodnikom.

Pomagali mlajšemu fantu

4. 4. 2018 so odšli policisti v Zg. Selce, kjer so krajani zadržali mlajšega fanta, ki je taval po kraju in se zadrževal na železniških tirih. Ugotovljeno je bilo, da je fant pogrešan in nujno potreben zdravstvene pomoči. V danem primeru je čut do sočloveka zagotovo preprečil še eno žalostno zgodbo.

Zloraba kartice

Policisti so ponovno obravnavali zlorabo plačilne kartice na medmrežju. Vse uporabnike opozarjamo na previdno uporabo plačilnih kartic oziroma povezave s sistemi, ki veljajo za varne.

Pral bi doma

V avtopralnici v Šentjurju je neznanec odtujil cev in koš za sesalec. Storilec si najverjetneje želi očistiti svoje vozilo kar doma.

Zasegli drogo

7. 4. 2018 so policisti v Šentjurju zasegli manjšo količino prepovedanih substanc, katere so si uživalci pripravljali za uporabo. Po opravljeni strokovni analizi jim bo izrečena globa.

Trčil in zbežal

10. 4. 2018 se je voznik osebnega avtomobila obračal na parkirišču v Šentjurju. Pri tem je trčil v drugo vozilo. Po trčenju se je s kraja odpeljal, oškodovanemu lastniku drugega vozila ni pustil svojih podatkov ampak se je odpeljal s kraja. Policisti so povzročitelja izsledili še pred prihodom do doma in mu izrekli globo.

Varno na motor

Letošnja dolga zima je malce podaljšala zimsko spanje motoristov, a prvi toplejši sončni žarki jih bodo hitro prebudili in po zimskem premoru znova spravili na ceste. O nevarnih prvih spomladanskih motorističnih kilometrih, ko so motorji še neogreti in ceste umazane, smo v Motoreviji pisali že večkrat, tokrat pa več pozornosti namenjamo pripravi “neogretih” motoristov na novo sezono.

Na slovenskih cestah je motorjev in motoristov vsako leto več. A kljub dostopnosti zmogljivih motorjev pri motoristih ni prostora za improvizacijo in nepripravljenost. Promet na cestah je čedalje gostejši in nevarnejši, zato voznik, ki želi uživati v varni vožnji, ne sme ničesar prepustiti na ključju. Obvladati in nadzorovati motorje, ki zmorejo 180 “konjev” ali več, je zahtevna naloga, ki terja veliko napora. To velja tudi za motorje manjših prostornin in moči, pri katerih je vozniški napor sicer nekaj manjši, koncentracija pa mora biti na enako visoki ravni.

Prva vožnja motorja lahko zato hitro povzroči utrujenost, ki je lahko vzrok za nastanek nesreč s poškodbami, invalidnostjo ali celo smrtjo. Poleg (pre)drznosti in neizkušenosti lahko nesreče povzroči prav slaba psiho-fizična pripravljenost voznika.

Rekreativni motociklisti običajno psiho-fizični pripravi posvečajo premalo časa in pozornosti. Ponavadi se podajajo na ceste, dirkališča ali na dolga potovanja z velikimi časovnimi razmiki med eno in drugo vožnjo, motociklizem pa ima, kot vse ostale gibalne aktivnosti oz. športi, svoje specifike in načela, ki jih moramo pri načrtovanju in izvedbi vadbe upoštevati. Omenjeno navajamo v razmislek vsem motoristom, da se pred daljšo vožnjo ustrezno pripravijo, hidrirajo in pred vožnjo izvedejo nekaj osnovnih aerobnih vaj (povzeto po www.amzs.si)

Pripravil:

Dež. PP Andrej Mestek