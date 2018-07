Podjetniki Dravinjske doline o dveh zelo aktualnih temah + FOTO

Dan podjetnikov je že tradicionalen dogodek v sklopu Konjiških dni. Letos ga je organiziral Dravinjski poslovni klub (DPK). Ob letošnjem druženju podjetnikov so se po besedah predsednika DPK Stanka Kolarja dotaknili dveh zelo aktualnih tem – krožnega gospodarstva in digitalne transformacije družbe. Dogodek je za pozitiven ocenil tudi konjiški župan Miran Gorinšek. Po njegovi oceni je zelo pomembno, da so podjetniki pravočasno obveščeni o novostih, ki jih prinašata globalizacija in digitalna družba. Župana sicer veseli tudi trenutna gospodarska klima v občini.

