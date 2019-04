Podjetje, ki ga vodi Konjičan, vodilno med svetovnimi podjetji blockchain tehnologije

Podjetje Tolar Hashnet, ki ga vodi Konjičan Tadej Slapnik, je vodilno med svetovnimi podjetji blockchain tehnologije. Danes je v Centru Noordung v Vitanju potekala mednarodna strokovna konferenca ‘Gradimo evropsko blockchain infrastrukturo’. Dogodek so gostili Noordung Hub, Tolar HashNet, Center Noordung in Dravinjski poslovni klub, v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter partnerskimi organizacijami.

Mednarodnega posveta se je udeležila tudi Evropska komisarka za promet, Violeta Bulc, ki vidi v blockchain tehnologiji številne prednosti. Ob tem je izpostavila, da naj vsi inženirji, ki so vključeni v ta svetovni trend, to uporabljajo, kot orodje, ki naj služi demokraciji, pozitivnemu razvoju človeštva in naj izboljša sodelovanje med ljudmi.

Na tem dogodku je sodeloval tudi Dravinjski poslovni klub (DPK), zbrane je pozdravil predsednik DPK Stanko Kolar. Dogodka se je udeležil tudi minister za kulturo Republike Slovenije Zoran Poznič in Ivo Vajgl, zbrane pa je nagovorila tudi Nena Dokuzov, članica Evropskega blockchain partnerstva.

Razvoj evropske infrastrukture za izvajanje storitev na blockchainu je eden od pilotnih projektov, ki jih je evropska komisija identificirala kot ključne projekte na blockchainu, ostali projekti so: diplome na blockchainu, digitalna identiteta na blockchainu in sledljivi zapisi za evidence plačila DDV na blockchainu, pomemben pa je tudi pilotni projekt, ki ga razvija Evropsko računsko sodišče in bo omogočil zagotavljanje sledljivosti izdanih računov za evidence javnih proračunskih izdatkov na blockchainu.

Z Noordung forumom so danes želeli spodbuditi dialog in sodelovanje pri oblikovanju evropske blockchain infrastrukture med predstavniki ekosistema, in sicer podjetij iz držav članic EU, podpornega okolja in vlad držav članic.

Več in podrobneje kmalu v lokalnem časopisu NOVICE.