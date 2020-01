Podčetrtek: V novo leto vstopili dvakrat

Zadnji dan leta 2019 so na drsališču v Podčetrtku popoldan pripravili otroško silvestrovanje z animacijo za otroke, odštevanjem in otroškim šampanjcem, v večernih urah pa se je ob voščilu župana in glasbi ansambla Ljuba Užmaha ter z drsanjem odvilo tudi silvestrovanje za odrasle.

Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, GIZ, ki ga vodi Boštjan Misja, v sodelovanju z občino Podčetrtek že nekaj let decembrsko dogajanje popestri z drsališčem, kjer se je tudi letos odvil bogat program, na zadnji decembrski dan pa so tudi tokrat pripravili silvestrovanje. Prvič so odštevali že v zgodnjih večernih urah, ko so pripravili silvestrovanje za otroke. Otroci so uvodoma uživali v predstavi Pod prazničnim dežnikom v izvedbi otroškega gledališča Kucuc, z moderatorko Katjo Žolger pa so skupaj tudi odštevali in se veseli otroškega šampanjca ter prskalic.

Tudi v večernih urah, je bilo v Podčetrtku veselo. Na silvestrovanju je obiskovalce zabaval ansambel Ljuba Užmaha, poskrbljeno je bilo na tople in hladne napitke, ob dobrih željah, ki jih je zbranim izrekel župan Peter Misja in odštevanju pa so ob skoku v novo leto vsi zbrani lahko nazdravili z brezplačno penino za katero je poskrbela občina Podčetrtek. Najbolj navdušeni drsalci so v novo leto vstopili na drsalkah, ki jih bodo v Podčetrtku lahko koristili še do nedelje, ko pa bo drsališče za letošnjo sezono zaprlo svoja vrata. (Karmen Cvirn)