Podčetrtek: Slavnostno obeležili občinski praznik

V Občini Podčetrtek je bilo danes več razlogov za slavje. V Hotelu Sotelia v Termah Olimia so s slavnostno sejo obeležili občinski praznik, kjer so podelili priznanje občine, plaketo ter denarno nagrado, poleg tega pa so z Zagorskimi Selami podpisali še listino o pobratenju.

Danes je Občina Podčetrtek s slavnostno sejo obeležila občinski praznik. Uvodoma je ob pozdravnih besedah župan Peter Misja izpostavil številne pomembne naložbe, ki so se v občini odvile v obdobju med obema praznikoma, nato pa ob izpostavitvi začrtanih naložb za v prihodnje, pohvalil ljudi, ki v občini živijo, ustvarjajo in brcajo na isti gol. Da znajo stopiti skupaj in delati z roko v roki dokazuje dejstvo, da so obdobje krize dobro prebrodili, izkoristili so ga za izvajanje številnih investicij, poleg tega pa so se potrudili tudi na področju turizma in promocije, da so takoj ob ponovnem zagonu lahko začeli z delom in uspešno izpeljali poletno sezono.

Po glasbenem vložku, za katerega je poskrbela skupina Šani Šeni, so podelili plaketo, priznanje in denarno nagrado. Plaketa občine je šla v roke družinskemu podjetju Jelenov greben za dolgoletno uspešno promocijo občine in uspešno podjetniško pot, priznanje so za dolgoletno uspešno delo na humanitarnem in družabnem področju podelili dolgoletni svetnici Ani Koprivc, denarna nagrada pa je tokrat šla v roke Planinskemu društvu Pristava pri Mestinju.

Po podelitvi je sledil drugi del slavnostnega dogajanja, in sicer sta župan Podčetrtka Peter Misja in načelnica Zagorskih Sel Ksenija Krivec Jurak podpisala listino o pobratenju.

Seveda pa ni šlo brez besed in čestitk gostov, kjer so zbrane nagovorili prokurist Term Olimia Vasja Čretnik, načelnica Zagorskih Sel Ksenija Krivec Jurak, županja pobratene občine Divača, v imenu županov UE Šmarje pa je zbranim ob občinskem prazniku čestital župan Bistrice ob Sotli Franjo Debelak. (K. C.)

