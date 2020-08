Podčetrtek: Pripravili so 12. košarkarski kamp

Košarkarski klub Podčetrtek je zadnji julijski teden organiziral že 12. košarkarski kamp, ki se ga je udeležilo 27 košarkaric in košarkarjev.

Že dvanajsto leto zapored je Košarkarski klub Podčetrtek v času poletnih počitnic pripravil košarkarski kamp za mlade nadobudne košarkarice in košarkarje. Letošnjega kampa se je udeležilo sedemindvajset košarkarskih nadobudnežev. Skozi petdnevni kamp so se mladi športniki pod mentorstvom trenerjev Boštjana Šelekarja in Davorja Brečka s košarko spoznavali na različnih ravneh, poleg vsakodnevnih treningov pa je bilo poskrbljeno tudi za animacijo. Kljub nekoliko omejenim aktivnostim, saj je bilo potrebno upoštevati vsa priporočila in zahteve NIJZ, so se udeleženci kampa odpravili tudi na sprostitev v Aqualuno ter si ogledali film, največ časa pa so seveda preživeli na igrišču. Zadnji dan kampa so se pomerili v igri 1 : 1, v metanju trojk in prostih metov. Tako kot vsako leto pa sta trenerja tudi letos izbrala MVP (najkoristnejšega igralca) kampa, tokrat si je ta naziv s pristopom, trudom in znanjem prislužil Miha Flajnik.