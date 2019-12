Podčetrtek: Potrdili proračun za leto 2020

Svetnice in svetniki so na zadnji letošnji seji potrdili proračun za leto 2020, ki znaša šest milijonov evrov, kar 48 % pa bo namenjeno za investicije, kar po besedah župana prinaša še eno investicijsko naravnano leto, v katerem pa se ne nameravajo zadolževati.

Svetniki in svetnice so na zadnji letošnji seji nekaj časa namenili potrditvi proračuna za leto 2020. Tako kot je bilo predstavljeno že na prvi obravnavi proračuna, so poskrbeli za kar precejšen prenos sredstev, prav tako pa bo tudi leto 2020 zaznamovalo veliko število investicij. Od prve obravnave do predloga proračuna so se opravile manjše dopolnitve in uskladitve, zato so se nekateri zneski na prihodkovni in odhodkovni strani nekoliko spremenili, predvsem na osnovi ocene realizacije preteklega leta ter zaradi vključitve vseh petih proračunov krajevnih skupnosti v skupni proračun. Na prihodkovni strani so se povečala sredstva za komunalne prispevke na osnovi plana izgradnje trgovskega centra in planirana sredstva za skupni projekt gradu. Prav tako so se upoštevali lastni prihodki vseh krajevnih skupnosti in prenosi sredstev. Na odhodkovni strani so se posledično povečala sredstva za grad, sredstva v višini 100.000 evrov od več zbranih komunalnih prispevkov pa se bodo po besedah župana Petra Misja namenila za nakup zemljišč. Na osnovi sklepa OS se je v proračun vključila postavka za obnovo zvonika na cerkvi na Bučah v višini 10.000 evrov, na osnovi pobude je v proračun vključena nova postavka v višini 10.000 evrov vezana na novoletno okrasitev, povečala pa so se tudi sredstva za projektno dokumentacijo, poleg Sv. Eme še za staro šolo Polje ob Sotli. Zaradi večjega števila vpisanih otrok v tuje vrtce pa se je povečala tudi ta postavka, saj bodo uredili še en dodatni oddelek v vrtcu. Glede na omenjene spremembe je tako proračun za leto 2020 težak 6 milijonov evrov. Po besedah župana Petra Misja se obeta še eno investicijsko leto, saj kar 48 % proračuna predstavljajo investicije. Veliko sredstev bo namenjenih projektom ureditve doma ob zdravstvenem domu – tako imenovanega delovno varstvenega centra, planirani ureditvi obvoznice na Virštanju in s tem ureditvi promocijskega centra na Virštanju, veliko del bo opravljenih na cestni infrastrukturi, tudi v sodelovanju z Direkcijo za ceste, glavna investicija pa bo izgradnja čistilne naprave v Podčetrtku. Seveda se bo, kot je napovedal župan, veliko vlagalo v šolo in ljudi, pričeli so s sanacijo knjižnice, prav tako pa bodo investirali v nakup zemljišč, saj želijo razširiti obstoječe dejavnosti. (K. C.)