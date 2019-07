Podčetrtek peti največji turistični biser

Revija Moje finance je letos že četrto leto izbirala 30 turistično najbolj vročih občin. Lestvico so oblikovali tako, da so število prihodov, prenočitev, pobranih turističnih taks in še nekaterih drugih turističnih kazalnikov preračunali na občana. Največji turistični biser je postal Bled, sledila sta mu Bohinj in Bovec, na četrtem mestu je pristala Kranjska Gora, na peto mesto pa se je uvrstil Podčetrtek.

Na doseženo uvrstitev so v Podčetrtku seveda ponosni. Po besedah direktorja Turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli Kozje, GIZ Boštjana Misje Podčetrtek iz leta v leto raste. »Glede na to, da je pri ocenjevanju vključenih veliko kriterijev, ki se ne nanašajo zgolj na turizem, dokazujemo, da je sodelovanje v naši občini dobro, tako med turističnim gospodarstvom, občino in vsemi ostalimi segmenti,« je ob razglasitvi dejal Misja ter v nadaljevanju izpostavil, da se na njihovi destinaciji veliko dogaja: »Turizem Podčetrtek se je prijavil na razpis Slovenske turistične organizacije za destinacijo odličnosti, kjer je tema Turizem dobrega počutja, prav tako končujemo prijavo Slovenia green za tri občine, poleg tega smo veliko vložili tudi v digitalizacijo, še posebej pa veseli dejstvo, da se je sprejela skupna strategija treh občin.«