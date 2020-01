Podčetrtek: Otroci za boljši vsakdan vrstnikov

Otroci vrtca in učenci OŠ Podčetrtek in podružnice v Pristavi pri Mestinju že nekaj let pripravljajo decembrsko dobrodelno prireditev Otroci za otroke, na kateri s prostovoljnimi prispevki in donacijami zbirajo sredstva za šolski sklad in s tem pomagajo sovrstnikom. V sklopu letošnje prireditve so zbrali več kot 2000 evrov.

Otroci in učenci so z željo po pomoči sovrstnikom povabili v Večnamensko dvorano Podčetrtek in se predstavili z najrazličnejšimi plesnimi in pevskimi točkami. Do zadnjega kotička napolnjeno dvorano je ob začetku programa nagovorila ravnateljica OŠ Podčetrtek Sonja Švajger, ki je dejala: »Nocoj z otroki delimo dobro. Delimo to, kar znamo in to, kar imamo radi. Ples, pesem in veselje. V Podčetrtku imamo veliko srečo, da nam je dano mnogo lepega. Imamo urejen vrtec in šolo. Imamo vesela druženja in doživetja, danes tudi praznično tržnico, imamo lepo okrašen kraj, predvsem pa, kar je največ vredno, imamo drug drugega. Posebno takrat, kadar drug drugega potrebujemo, zato je nocojšnja prireditev tudi dobrodelne narave. To ni način za reševanje socialnih stisk, je pa način, da mlade vzgajamo, da odraščajo v dobre, sočutne in odgovorne ljudi. Verjamem, da nam bo to, s tako predanimi sodelavci, ki so ustvarjali to prireditev, z dobrosrčnostjo naših donatorjev, z odličnim sodelovanjem s TIC-em in Občino Podčetrtek ter vsemi vami, ki ste nocoj do zadnjega kotička napolnili dvorano, brez dvoma uspelo. Hvala čisto vsakemu posebej. Tudi vam, dragi otroci in učenci, za prisrčno in iskreno prireditev, za vse vaše izpiljene, pa tudi okorne korake. Hvala za vaše iskrice v očeh. Veste, naši otroci nimajo pretiranih skrbi in strahov, otroci se veselijo njihove prihodnosti. Iz njih veje eno samo veliko pričakovanje. Dobro bi se bilo nalesti malo njihovega optimizma. Sicer pa bodimo našim otrokom zgled, zato sodelujmo, širimo spoštovanje in si pomagajmo. Spoštovani, želim da praznični čas preživite čim bolj mirno, v letu, ki prihaja, pa vam in vsem, ki jih imate radi, vse dobro.« (Karmen Cvirn)