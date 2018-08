Podčetrtek: Na 8. Državnem tekmovanju najokusnejšo bučno juho skuhalo Društvo Gaja Rogaška Slatina

V sklopu Lovrenčevega sejma v Podčetrtku je Društvo kmetic Ajda skupaj z Zvezo kmetic Slovenije organiziralo 8. Državno tekmovanje v kuhanju bučne juhe, kjer je dišalo iz kar desetih kotličkov.

Sodelovale so ekipe: Društvo kmetic Sežanske regije, Kulturno društvo Senožeče – aktiv žena Senožeče, Društvo žena Izlake – Mlinše – Kolovrat, Društvo žena Mavrica Šentjur, Društvo žena Rogatec, Društvo kmetic Brežice – aktiv Bizeljsko, Društvo žena Donačka gora, Društvo Gaja Rogaška Slatina, Društvo žena Sveti Florjan in Društvo kmetic Ajda.

Po oceni strokovne komisije v sestavi Marjane Gradišek s Kmetijsko svetovalne službe Šmarje, domačega župnika in dekana Jožefa Rogača in župana Petra Misje, je najboljšo bučno juho skuhalo Društvo Gaja Rogaška Slatina, drugo mesto si je prikuhala ekipa Društva žena Sveti Florjan, vse ostale ekipe pa so po oceni komisije prejele priznanje in nagrade za tretje mesto.

Več o dogodku v Rogaških novicah.