Podčetrtek: Konjski galop privabil lepo število obiskovalcev

Zadnja julijska sobota je v Podčetrtku rezervirana za tradicionalne Konjske dirke. Letošnje, že dvanajste zapovrstjo, so ponovno organizirali člani Konjenice Virštanj Obsotelje, ki so poleg dirk poskrbeli še za spremljevalni program, konjsko tombolo in večerno zabavo.

Že tako vročemu sobotnemu popoldnevu je temperature še dodatno dvignil konjski galop na Hipodromu v Imenem, po tekmi ponijev na 500 in 800 metrov so se začele “prave” konjske dirke. Na progo so čez dan stopili hladnokrvni, rekreativni, slovenski toplokrvni, polnokrvni angleški ter polnokrvni konji, ob koncu pa so za dirko dne poskrbeli domači konjeniki, ki so se na 1400 metrov pomerili med sabo.

Poleg ježe ponijev za otroke, je bilo čez celoten dan poskrbljeno tudi za spremljevalni program, za večerno dogajanje pa je poskrbel ansambel Slovenski muzikantje.

Več o dogodku in rezultatih boste lahko prebrali v Rogaških novicah.