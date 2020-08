Podčetrtek: Kljub omejitvam izpeljali odličen kulinarični dogodek

Včeraj se je v Podčetrtku odvil odličen kulinarični dogodek, in sicer so organizatorji Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje GIZ pripravili že 5. Kuhinjo pod gradom, ki je kljub omejitvam odlično uspela.

Kuhinja pod gradom je v Podčetrtku postala stalnica, ki združuje odlično kulinariko Kozjanskega in Obsotelja, za katero poskrbijo domači in okoliški gostinci. Tokrat so na Kuhinji pod gradom sodelovali Hiša vin Emino, Terme Olimia, Gostilna Krpan, Kozjanski dvor, Pivovarna in pivnica Lipnik, Pekarna pod gradom, D´crons, Domačija Haler, Kavarna Trunk, Žganje iz Rožc in Clef Brewery, ki so postregli bodisi s hrano ali pijačo. Skozi celoten dogodek je zbrane zabaval tudi DJ Nay, dobrodošlico in odlično počutje pa je zaželel tudi župan Peter Misja. Organizatorji so ob izpeljavi dogodka upoštevali številne zahteve za omejitev širjenja korona virusa. Poskrbeli so za ohranjanje higiene z razkužili, varnostne razdalje z označbami, ob vstopu na prireditveni prostor so si obiskovalci umili roke ter dobili maske, prav tako pa je razkuževanje miz potekalo v času celotnega dogodka. Kljub zahtevam, ki jih je bilo potrebno izpolniti, da se je dogodek sploh lahko izpeljal, je ves trud na koncu poplačalo dejstvo, da je bil dogodek dobro obiskan, obiskovalci in ponudniki pa zadovoljni. Kot so organizatorji ob zahvali vsem, ki so pomagali soustvariti ta dogodek, zapisali na svoji strani, je bil številčni odziv na dogodek dokaz, da ljudje pogrešamo dogajanja in druženja. Kljub veselemu dogodku pa so tudi obiskovalci dosledno upoštevali navodila, tako da je bilo na koncu zadovoljstvo obojestransko.

V Podčetrtku pa z izvedbo tega dogodka niso zaključili s poletnim dogajanjem. Že jutri bo skozi cel dan potekal Lovrenčev sejem, kjer se bodo predstavili številni domači pridelovalci in izdelovalci, poskrbljeno bo tudi za hrano in pijačo ter glasbeni program. (K. C.)