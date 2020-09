Podčetrtek: Kdo bodo letošnji občinski nagrajenci?

Svetniki Občine Podčetrtek so na včerajšnji seji ob potrditvi Odloka o rebalansu št. 2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2020 in pregledu poročila o realizaciji proračuna za polletno obdobje, med drugim potrdili tudi letošnje občinske nagrajence.

V septembru praznuje občina Podčetrtek in na slavnostni seji vsakoletno podelijo občinska priznanja, plakete in denarno nagrado. Svetniki so na včerajšnji seji potrdili, da bo plaketa občine šla v roke družinskemu podjetju Jelenov greben za dolgoletno uspešno promocijo občine in uspešno podjetniško pot. Priznanje bodo za dolgoletno uspešno delo na humanitarnem in družabnem področju podelili dolgoletni svetnici Ani Koprivc, denarna nagrada pa bo tokrat šla v roke Planinskemu društvu Pristava pri Mestinju. (K. C.)