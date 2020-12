Podčetrtek: Jutri bodo v Podčetrtku izvedli hitro testiranje

V Sloveniji še ni omogočeno cepljenje zoper COVID-19 za širše prebivalstvo, zato je do takrat dodatni ukrep zajezitve širjenja okužb COVID-19 izvedba hitrega antigenskega testa za SARS-CoV-2. Gre za hitro preiskavo, pod kar se šteje vsaka laboratorijska preiskava, ki omogoča izvedbo v kratkem času. Poleg vseh drugih ukrepov je izvedba testov dodatna pomoč pri zajezitvi širjenja okužb.

Občina Podčetrtek v sodelovanju z Zdravstvenim domom Sevnica organizira v torek, 29. 12. 2020, množično testiranje prebivalstva s hitrimi antigenskimi testi za SARS-CoV-2. Testiranje je namenjeno vsem prebivalcem, ki to želijo, ne glede na naslov stalnega prebivališča in sicer brez predhodnega naročanja.

Testiranje se bo izvajalo v Večnamenski športni dvorani Podčetrtek v torek, 29. 12. 2020, med 9. in 17. uro.

Testiranje je za prebivalce brezplačno. Na testiranje se ni potrebno naročiti. Vsi, ki bi se želeli testirati, morajo sicer s seboj prinesi osebno izkaznico ali kartico zdravstvenega zavarovanja. Test opravijo zdravstveni delavci tako, da iz nosne votline vzamejo bris, rezultat testa pa je znan v približno 15 minutah. Okuženi ob tem prejmejo tudi navodilo, kako ravnati naprej. V naslednjih dneh bo objavljena tudi statistika opravljenih hitrih testiranj.

Ob tem na lokacijah množičnega testiranja veljajo enaki varnostni protokoli kot pri vsaki dejavnosti, kjer je več ljudi. Pozivamo vas, da med čakanjem v vrsti dosledno upoštevate samozaščitne ukrepe in tudi navodila. Upoštevajte, da so med vami lahko tudi ljudje s simptomi ali pa celo asimptomatični bolniki, ki se svoje okužbe nikakor ne morejo zavedati. Vzdržujte nujno medsebojno razdaljo, pravilno nosite masko, skrbite za higieno rok in kašlja, predvsem pa se na mestih za odvzem brisa ne zadržujte.

Občane in vse ostale zainteresirane prebivalce občina Podčetrtek poziva, da se testiranja udeležijo v čim večjem številu in da tako poskušajo omejiti število okužb med prazniki. (RN)