Podčetrtek: evropsko prvenstvo v šahu prestavili

Evropsko prvenstvo v šahu, ki bi ga morali med 17. in 30. majem gostiti v Podčetrtku, so zaradi koronavirusa prestavili na poznejši termin. Odločitev o novem terminu naj bi padla v ponedeljek.

Organizatorji so sicer pričakovali, da se bo prvenstva z nagradnim skladom 100.000 evrov maja udeležilo približno 400 tekmovalcev iz 45 držav. Evropsko prvenstvo je najpomembnejši šahovski dogodek v Sloveniji po 35. olimpijadi leta 2002 na Bledu. (Jure Mernik)