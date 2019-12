Podčetrtek: Direktorju Term Olimia Florjanu Vasletu potrdili nov petletni mandat

Florjan Vasle, ki je mesto direktorja Term Olimia prevzel pred petimi leti, ko je z mesta direktorja na mesto gospodarskega ministra odšel Zdravko Počivalšek, je skupaj s prokuristom Vasjo Čretnikom v vseh teh letih nizal uspehe, ki so vidni skozi infrastrukturo in številke. Prav zaradi uspešnega dela pa mu je nadzorni svet podjetja potrdil nov petletni mandat, v katerem bo tako v Termah Olimia kot v Termah Tuhelj veliko izzivov.

Florjan Vasle, ki je v Termah Olimia zaposlen 15 let, pet let deluje kot direktor podjetja. V zadnjih petih letih so se v Termah Olimia in v Termah Tuhelj prihodki povečali za 40 %, na lanskih 31,3 milijona evrov, še bolj je zrasel čisti dobiček. Leta 2015 ga je bilo 612 tisoč evrov, lani 3,2 milijona evrov. Vzrok za tolikšno povečanje prihodkov naj bi bil po besedah Vasleta v tem, da so se v preteklosti v pravem času lotili pravih naložb, ki so jim tlakovale pot k nadpovprečni rasti prihodkov in dobička. Hotele in bazene so vedno gradili racionalno ter vlagali v drugo ponudbo, ki je privlačna za goste. Ko se je kriza končala, so imeli za goste pripravljeno kakovostno storitev, samo prepričati so jih še morali.

V zadnjih petih letih, ko je na direktorski stol sedel Vasle, so obnovili hotel Sotelia, modernizirali kamp Natura, ki so ga obogatili z glampingom, prenovili so gostinski lokal Lipa, ki je edina popolnoma brezglutenska restavracija, kavarna in picerija v Sloveniji, prav tako so obnovili trg Vasi Lipa, poletnemu kopališču Aqualuna vsako leto dodajo nov tobogan, najpomembnejša pa je bila 12-milijonska naložba v popolnoma nov družinski Wellness Termalija Family Fun.

Velik preboj so dosegli tudi v Termah Tuhelj, kjer so sanirali slab likvidnostni položaj in izgubo, prihodke pa so v zadnjih treh letih povečali za 50 odstotkov, pod črto pa ustvarjajo soliden dobiček, ki ga bodo z novo urejenim kampom, ki mu bodo v prihodnjem letu dodali luksuzne mobilne hiške, prav gotovo še nadgradili.

Dobro poslovanje pa je prepričalo tudi nadzornike podjetja, ki so Florjanu Vasletu potrdili nov petletni mandat, ki bo prav tako predstavljal velik izziv, kjer se med drugim napoveduje gradnja stanovanj za zaposlene, prenova Hotela Breza, izgradnja družinskega hotela in še kaj, seveda pa bodo tudi v bodoče veliko vlaganj namenili kadru, saj so tukaj žal zaradi narave dela še vedno podhranjeni. (K. C.)