Podčetrtek bo v začetku maja ponovno križišče vina in čokolade

Festival vina in čokolade v Podčetrtku je že trikrat postregel s samimi presežki in organizacijski odbor na čelu s Turizmom Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje GIZ, obljublja, da tudi četrtič ne bo nič drugače, saj so edini v Sloveniji z idejo in željo po združitvi okusa vina in čokolade, ki se bo v Podčetrtku prepletal 5. maja.

Po besedah direktorja Turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje GIZ, Boštjana Misja, ki je na novinarski konferenci predstavil razstavljavce, program in novosti, bodo tudi letos, tako kot v preteklih letih poskrbeli, da bodo zadovoljni vsi, razstavljavci, obiskovalci in ne nazadnje tudi organizatorji.

Vse organizacijske niti dogodka ima v rokah Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje, GIZ, kjer po besedah Boštjana Misja verjamejo, da bo tudi 4. Festival že tako turističnemu Podčetrtku dodal še nekaj več – nekaj sladkega – nekaj vrhunskega – nekaj drugačnega in nekaj zabavnega, saj bodo letos poleg ponudbe na šestdesetih stojnicah ponovno poskrbeli za bogat spremljevalni program, katerega bo med drugim spremljala modna revija Wine&choco fasion, ponovno bodo tekli za Metulje hrabrega srca, razglasili bodo županovo vino, pripravili program za otroke, osrednja glasbena gostja prireditve pa bo Alya s bandom. Poleg že omenjenih aktivnosti bo ponovno poskrbljeno za slaščičarsko delavnico, nastopila bosta tolkalni in tamburaški orkester GŠ Rogaška Slatina, Društvo godbenikov Šmarje pri Jelšah, v goste bodo prišli tudi Trubači iz pobratene občine Divača, prav tako pa bo poskrbljeno za kulinarični šotor, s turističnim vlakcem pa se bo možno popeljati v Olimje do lokalnih ponudnikov.

5. maja tako vse poti vodijo v Podčetrtek na 4. Festival vina in čokolade, več pa v prihajajočih Rogaških novicah.