Podčetrtek bo maja v znamenju 8. Festivala vina in čokolade

Slovenija ponuja paleto vrhunskih in izbranih vin ter čokoladnih mojstrovin, ki presegajo vsakodnevne okuse. Želja po združitvi dveh izjemnih produktov Slovenije je pred osmimi leti pripeljala do organizacije prvega vinsko-čokoladnega festivala v Sloveniji. Letošnji vinsko čokoladni praznik se v Podčetrtku obeta 6. maja.

Organizatorji so že pred organizacijo prvega festivala verjeli, da bo Festival vina in čokolade že tako turističnemu Podčetrtku vdihnil dušo in ga potegnil iz vsakdanjega hitenja, hkrati pa so verjeli, da bo Podčetrtek postal tradicionalno križišče čokolade in vina, sam festival pa bo postal mednarodni družabni dogodek, na katerem se bodo srečevali ljubitelji vin in čokolade, se zabavali, izobraževali in sklepali nova poznanstva. In prav tako se je tudi zgodilo, zato letos z veseljem napovedujejo že osmi festival. V sklopu novinarske konference je organizacijski odbor v sestavi Boštjana Misja, direktorja Turizma Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje GIZ, Matija Jagriča iz Hiše vin Emino, Urbana Videtiča iz Čokoladnice Olimje, Janeza Žagarja ter Karmen Cvirn predstavili kaj vse bo ponujal letošnji festivalski dogodek, župan Peter Misja pa je izpostavil veliko število nočitev ter zasedenost Večnamenske dvorane Podčetrtek s številnimi dogodki že celo za leto naprej. Izpostavil je še pomembnost Festivala vina in čokolade, ki je presegel začetna pričakovanja in ponuja za vsakega nekaj.

»Prepričani smo, da bo vsak našel del dogajanja, ki bo prav po njegovem okusu. Morda bo to v otroškem čokoladnem kotičku ali pa v lepotilnem kotičku, za nekatere med adrenalinom na tekmovanju v peki torte, ki bo letos potekalo kar na glavnem odru, recept pa bo Gorazd Potočnik pripravil posebej za Festivalsko sladico, spet za druge na vinski delavnici s strokovnjakom. Ponovno se bo teklo za Metulje hrabrega srca in se sam tek zaključil z Jernejem Dirnbekom, kot glasbena poslastica dogodka pa bo nastop Dejana Vunjaka,« napovedujejo organizatorji.

V sklopu programa bo, kot je že tradicionalno, razglasitev Županovega vina, ki ga bodo z obiskom poleg Vinske kraljice počastili tudi Slovenski in Evropski red vitezov vina. Glavni namen Festivala vina in čokolade ni le združitev in predstavitev najboljših vinogradnikov in najboljših čokoladnic, ampak je velik namen festivala tudi združitev lokalnih ponudnikov ter celotne okolice, zato bo v Olimje vozil cestni vlakec, novost letošnjega festivala pa bo vinski bus, s katerim se bo mogoče popeljati na degustacije do vinskih ponudnikov. Velik poudarek bo tudi na trajnostni usmeritvi dogodka, saj se bodo uporabljali reciklirani in naravni materiali s čim manjšim vplivom na okolje, pomembno pa je tudi, da bodo tudi tokrat dali možnost, da bodo na pomoč k delu priskočili devetošolci, ki jim bodo organizatorji v zameno finančno pomagali pri izvedbi valete. (RN)