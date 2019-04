Etnološko društvo Ložnica je velikonočne praznike letos znova popestrilo z uprizoritvijo Kristusovega pasijona. To zgodovinsko zgodbo so predstavili pod dvorcem Štatenberg v Makolah, in sicer na Veliki petek ter na Veliko noč. V prikazu zadnjih dvanajstih ur Jezusovega življenja je sodelovalo okoli 60 igralcev in statistov. Vključili so tudi svetlobne in zvočne učinke. (Foto: Milan Sternad)

