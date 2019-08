Počitniško dogajanje za mlade v Šmarju pri Jelšah

V Šmarju pri Jelšah se je v letošnjem poletju odvilo veliko dejavnosti za najmlajše.

Zavod TŠM Šmarje pri Jelšah je takoj po koncu šolskega leta organiziral 4-dnevne Počitnice brez meja, kjer so otroci spoznavali šmarske znamenitosti in se zabavali ob športnih in družabnih igrah ob spremstvu animatorjev, prav tako je bilo poskrbljeno za organizacijo oratorija, ki je letos pod sloganom Imaš moč potekal drugi teden šolskih počitnic, organizirala pa ga je šmarska župnija. Otrokom je bil na voljo še angleški kamp, ki se je v prvem julijskem tednu odvil v šmarski osnovni šoli, obiskalo pa ga je 39 učenk in učencev, ki so s pomočjo učiteljev iz tujine (native speakerji) razvijali svoje jezikovne sposobnosti v angleščini in svoje novo znanje predstavili na zaključni prireditvi za starše.

Svojo ponudbo animiranih filmov za mlade oči so predstavili tudi v šmarskem kinu, mladi športniki pa so se lahko udeležili avgustovskega kolesarskega maratona.

Letos se je v juliju že drugič odvil tabor Poletje v Šmarju. 6-dnevni poletni tabor v dveh terminih je bil kljub dopustom še bolj obiskan kot lani. Udeležilo se ga je kar 60 otrok, ki je petkrat prespalo v svojih šotorih in spalnih vrečah za osnovno šolo, kjer so se utaborili, se zvečer družili ob tabornem ognju in pogovarjali pozno v noč, čez dan pa se ob spremstvu 15 mentorjev udeleževali različnih delavnic: gledališče, lokostrelstvo, vodni paintball v barvah, male sive celice, lov na zaklad ipd.

A zabavnega počitniškega utripa s tem še ni bilo konec. Pri družini Amon iz Predence je potekal še tridnevni konjičkov tabor oz. otroci preživljajo svoj prosti čas s konji in v naravi, za konec poletja pa se bo – sicer že v času pouka – marsikateri mladi športnik lahko preizkusil na oživljenem Rokovem teku.