Počasi pečena raca

Sestavine:

raca

2 jabolki

hruška

velika rdeča čebula

8 suhih sliv brez koščic

malo masti ali olja za pekač

1/2 dl rdečega vina

sol

Priprava

1. korak:

Raco očistimo, s pinceto odstranimo morebitne ostanke perja, operemo in obrišemo s papirnato servieto. Celotno raco obilno natremo s soljo in ji v trebušno votlino potisnemo hruško in jabolko.

2. korak:

Za počasno pečenje uporabimo višji litoželezni pekač s pokrovom. Dno pekača namastimo in obložimo z na debele rezine narezano čebulo in jabolkom ter slivami. Zalijemo z malo rdečega vina in na to posteljico položimo raco s prsnim delom navzgor.

3. korak:

Lonec pokrijemo in raco pečemo 30 minut na 220 o C, nato še 2 uri na 160 o C. Na dnu posode se bo nabralo precej soka skupaj z maščobo. Po dveh urah odkrijemo, odlijemo nekaj soka in odkrito pečemo še približno pol ure na 220 o C, da dobimo hrustljavo skorjico.

4. korak:

Pečeno raco previdno prestavimo na pladenj in pustimo počivati 10 minut, da se sokovi v njej umirijo. Iz ostankov in soka, ki so se nabrali na dnu pekača odstranimo slive, ki jih postrežemo cele poleg race, vse ostalo zmiksamo s paličnim mešalnikom skupaj s sokom, ki smo ga prej odlili. Vse skupaj precedimo, da dobimo gladko omako, ki se odlično poda k mesu.

Počasi pečena račka s hrustljavo skorjico je sočna in slastna.