Po Zrečah kmalu tudi z izposojenimi kolesi

Sistem izposoje javnih koles naj bi kmalu zaživel v Zrečah. Gre za projekt, ki bo prispeval k razvoju trajnostne mobilnosti, s projektantskim predračunom pa je ocenjen na dobrih 98.000 evrov. Slabih 65.000 evrov bo znašal sofinancerski delež Ministrstva za infrastrukturo. Zreški župan mag. Boris Podvršnik je povedal, da želijo najprej povezati točke znotraj Zreč, nekoliko bolj dolgoročno pa vzpostaviti še kolesarsko povezavo s sosednjimi Slovenskimi Konjicami in še kom. V tokratnem projektu so predvideli parkirne postaje na štirih lokacijah v Zrečah: na parkirišču pri hotelu Dobrava, na parkirišču pred Občino, pred vhodom v Unior in pred večgeneracijskim centrom. Na vsaki lokaciji pa bodo štiri stojala za klasična kolesa in dve stojali za električna kolesa.