Po požaru na Sladki Gori raste novi dom

17. januar. Tragično jutro za družino Jurše iz Sladke Gore. Ognjeni zublji so jim čez noč uničili dom. Z neomajno voljo, podporo in neprecenljivo pomočjo ljudi že raste novi dom.

Majda, Vlado, Kivi, Petra in takrat komaj 2-mesečni Nik so usodnega januarskega jutra ostali brez strehe nad glavo. Požar jim je povsem uničil dom, k sreči pa so jo sami odnesli živi in zdravi. Za pomoč družini je hitro stekla humanitarna akcija. Še isti dan sta na pomoč priskočila Občina Šmarje pri Jelšah in tamkajšnji Rdeči križ, sledili so številni odzivi različnih podjetij, organizacij in predsvem dobrih ljudi. »Sploh na začetku je bil odziv neverjeten,« hvaležno pove Majda Jurše in ob prepotrebni materialni podpori izpostavi še moralno: »Prva meseca po požaru sta bila grozna, brez tolikšnih spodbud ne vem, če bi zmogli.«

Brez pomoči ne bi šlo

V slabih štirinajstih dneh so imeli urejeno potrebno dokumentacijo in začeli z vlivanjem temeljne plošče. Dela so ob pomoči sosedov, gasilcev, bližnjih mojstrov, podjetnikov in donacij bliskovito stekla naprej. Veliko so naredili tudi sami. »S sinom sva vešča tovrstnih del, zidali smo v večini sami, tudi armaturno železje sva sama povezala. Drugače tudi ne bi šlo … A vsega ne zmoreš in ne znaš sam … ogromno so pomagali prijatelji in sosedje,« o poteku del še pove Majda in doda, da jim vsako podjetje, kjer opravijo naročilo, pomaga na svoj način. Kot največji donaciji izpostavi podarjene zidake Ytong, ki jim jih je podarilo podjetje Xsella, in zidani dimnik podjetja Schiedel. Veliko sta pomagala tudi lokalna podjetnika Gorazd Močnik in Franc Nunčič. A takoj doda, da vsak pomaga na svoj način in po svojih močeh in vsakemu so iz srca hvaležni.

Hiša je že pod streho, zdaj je na vrsti stavbno pohištvo, ureditev centralne naprave in inštalacij. »Za pohištvo me ni strah, da se ugodno dobiti, ogromno tudi ljudje podarjajo … Okna, inštalacije in centralna pa predstavljajo precejšen finančni zalogaj, brez tega tudi ne moreš biti,« s težkim srcem pove Majda in doda, da bi jim zelo prav prišel tovrsten material. Torej, če je komu ostalo kaj elektro ali vodovodnega materiala, ga bodo Juršetovi s Sladke Gore zelo veseli.

Ob izgubi doma še izpad dohodka

Družina se ob izgubi doma spopada še z izpadom dohodka. Majda je namreč samostojna podjetnica, v podjetju so ob njej zaposlene še tri osebe, od tega dve iz njihovega gospodinjstva. Del dejavnosti je bil vezan tudi na uničen dom: »Zaslužimo toliko, da pokrivamo stroške, brez plač, da zadovoljimo državo,« še težavo, ki jo je posredno prinesel požar, pojasni Majda. Tako na tem mestu gotovo velja še spodbuda, da se družini Jurše še naprej pomaga na njihovi poti do novega doma. Od požara so minili že dobri štirje meseci in marsikdo je morda že pozabil na katastrofo, ki jih je doletela, in morebitno takratno odločitev, da pomaga. Družino lahko kontaktirate s pomočjo Facebook strani ‘Pomoč družini Jurše po požaru’, kjer najdete tudi informacije, kako lahko pomagate.