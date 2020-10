Po okužbi stanovalca doma za starejše v Slovenski Bistrici: Nova testiranja doslej negativna!

V Enoti doma za starejše v Slovenski Bistrici so 5. oktobra dobili obvestilo od NIJZ, da je njihov stanovalec pozitiven na covid-19. Stanovalec je bil dan prej obravnavan na urgenci v UKC Maribor in se je po obravnavi vrnil v dom (še pred tem je bil od 23. 9. do 2. 10. hospitaliziran v UKC Maribor, kjer je bil zadnji odvzeti bris z dne 27. 9. 2020 negativen). Okuženega stanovalca so že v ponedeljek zvečer prepeljali v Ljubljano, na negovalni covid oddelek na Vrazov trg. Trenutno je brez simptomov. V domu v Slovenski Bistrici pa so seveda nemudoma ukrepali.

Kot je povedala direktorica Iva Soršak, so v celotnem drugem nadstropju, kjer je bival okuženi stanovalec, ustvarili ‘sivo cono’. Ta cona dela pod posebnim režimom in je zaprta, tako da stanovalci in zaposleni ne morejo prehajati v druge dele. »Pripravljena je tudi rdeča cona v prostorih dnevnega centra. Delo smo ustrezno organizirali, vsi zaposleni dosledno upoštevamo smernice in navodila glede uporabe osebne varovalne opreme.«

Nova testiranja doslej negativna

Vsi zaposlene in stanovalce, ki so bili v neposrednem stiku s stanovalcem z okužbo, so testirali in doslej so bili odvzeti brisi vsi negativni. Jutri (v četrtek) bodo testirali še vse preostale stanovalce v 2. nadstropju doma (skupno jih je 40). Rezultati bodo znani predvidoma do petka.

Dom je zaprt

Dom za starejše v Slovenski Bistrici je do nadaljnjega zaprt za obiskovalce in tudi za nenujne izhode stanovalcev iz doma. Predvidevajo, da bo tako vsaj do 20. oktobra oziroma do razjasnitve epidemiološke slike.

Kadrovska stiska

So pa z novo organizacijo dela v bistriškem domu nastopile tudi določene težave, predvsem zaradi pomanjkanja kadra, pravi direktorica. »Že v normalnih razmerah težko delamo z obstoječim kadrom, ko pa so izredne razmere, je še veliko težje. Tako smo morali uvesti 12-urni delavnik, torej dnevno in nočno izmeno v tem nadstropju.« Enak urnik so uvedli tudi za nekatere druge poklice, kot so zdravstveni tehniki, saj jih imajo premalo, da bi lahko delali tri izmene.

Še to: V Domu dr. Potrča v Poljčanah okužb niso imeli. Upajo, da tako tudi ostane. (B. Petelinšek)