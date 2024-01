Po mini pripravah v Celju in Laškem premagali Avstrijce v Slovenj Gradcu

Slovenska moška rokometna reprezentanca je v Slovenj Gradcu premagala Avstrijo s 34:33. Član Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško Tadej Mazej je prispeval dva zadetka. To je bila prva in hkrati edina domača pripravljalna tekma pred nastopom na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Po novem letu varovance selektorja Uroša Zormana v Poreču čakata še obračuna proti Črni gori in Hrvaški.

Slovenska izbrana vrsta je pred tekmo z Avstrijci, ki jih vodi Aleš Pajovič, nekaj dni trenirala v celjski dvorani Golovec in dvorani Tri lilije v Laškem. Zdaj jo čaka nekajdnevni premor. Znova se bo zbrala 2. januarja v Ljubljani. (Jure Mernik)

Foto: Rokometna zveza Slovenije